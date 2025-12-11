La storia di Nina l’orsetta orfana pronta a tornare libera nei boschi del Parco d’Abruzzo

Nina, un’orsetta trovata orfana nelle montagne di Pizzone nel maggio 2025, ha affrontato un lungo percorso di recupero. Da una vita di solitudine e disorientamento, grazie all’intervento dei volontari e delle strutture di tutela, sta ora tornando verso la libertà nei boschi del Parco d’Abruzzo. La sua storia rappresenta un esempio di rinascita e tutela della fauna selvatica.

