La storia di Minala che aveva 42 anni quando ne aveva 16 | Quella voce mi ha rovinato

Joseph Minala, noto per aver alimentato dubbi sulla sua età fin dalla giovane età, è diventato un simbolo di stranezze nel mondo del calcio. A soli 16 anni, si parlava di lui come di un atleta con 42 anni, alimentando un mistero che ha catturato l'attenzione di molti. La sua storia è un esempio di come le voci possano influenzare una carriera.

Joseph Minala è stato un tormentone prima che inventassero davvero i meme. Era il ragazzino della Lazio che “ha 42 anni”. Non era vero, ma nel frattempo la vox populi gli ha rovinato la carriera. Ora ha 29 anni – accertati – e gioca a Malta. Alla Gazzetta racconta di come arrivò in Italia con una truffa e anche del suo passaggio al Napoli di Mazzarri. In Camerun “una persona mi notò in un torneino e mi promise un provino. Avevo 15 anni, era un sogno. I miei fecero di tutto per pagarmi il biglietto. Partii dal Camerun, poi andai in Libia e arrivai a Fiumicino. Da lì, presi un treno per la stazione Termini, a Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La storia di Minala, che “aveva” 42 anni quando ne aveva 16: «Quella voce mi ha rovinato»

