La statunitense Flacks ha depositato un’offerta vincolante per l’ex Ilva | cosa prevede

Flacks Group, società statunitense con sede a Miami, ha presentato un’offerta vincolante per l’acciaieria ex Ilva, impegnandosi a rilevarla per un euro. L’azienda intende sviluppare un progetto industriale volto a portare la produzione annua a 4 milioni di tonnellate, segnando un passo importante nel rilancio dello stabilimento.

Flacks Group, società statunitense con sede a Miami, ha depositato un’ offerta vincolante per l’ ex Ilva impegnandosi a rilevare l’acciaieria per la cifra simbolica di un euro, ma con un progetto industriale per portare la produzione a 4 milioni di tonnellate l’anno. Lo ha annunciato il fondatore, svelando il piano strategico in un’intervista a Bloomberg. Flacks prevede il mantenimento di circa 8.500 lavoratori e un vasto programma di risanamento ambientale stimato in 5 miliardi di euro. Secondo l’intento del gruppo, il governo italiano manterrebbe una quota del 40 per cento, che Flacks acquisterebbe in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La statunitense Flacks ha depositato un’offerta vincolante per l’ex Ilva: cosa prevede

