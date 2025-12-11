La star del k-pop Jung Kook è il nuovo volto di Chanel Beauty

Jung Kook, celebre membro dei BTS, è stato annunciato come il nuovo volto di Chanel Beauty. Questa collaborazione segna l’ingresso del cantante nel mondo della moda e della bellezza di alto livello, rafforzando la presenza internazionale del brand e confermando il suo ruolo come icona globale.

È ufficiale: Jung Kook, superstar globale e membro dei BTS, entra nella famiglia Chanel come nuovo Global Ambassador per il segmento Fragrance & Beauty. Una nomina che non sorprende: innanzitutto per i numeri che le stelle del k-pop registrano a livello di ascolti e sui social media; poi anche perché mette insieme due mondi che parlano la stessa lingua ossia quello dell’audacia creativa e quello dell’espressione personale senza compromessi. A confermarlo è Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources for Fragrances & Beauty della Maison: «Ho sempre ammirato l’incredibile talento di Jung Kook, la sua carriera musicale e il suo grande impegno verso l’auto-espressione, senza dimenticare le sue audaci scelte creative. 🔗 Leggi su Amica.it