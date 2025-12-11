La Stampasciopero contro cessione Gedi

Lo sciopero indetto contro la cessione di Gedi ha portato alla sospensione delle pubblicazioni de La Stampa. Il sito web rimarrà inattivo fino alle 7 di giovedì 11 dicembre, e il quotidiano non sarà disponibile in edicola durante questa giornata. La protesta riflette le preoccupazioni e le tensioni all’interno del settore editoriale.

1.18 Il sito de La Stampa non sarà aggiornato fino alle 7 di giovedì 11 dicembre e il giornale non sarà in edicola. I giornalisti sono in assemblea permanente, come comunicato dal Cdr. Oggi è prevista anche l'assemblea dei giornalisti di Repubblica e nel pomeriggio si terrà un incontro tra i Cdr di La Stampa, Repubblica e La Sentinella con i vertici di Gedi. La decisione è stata presa dopo che l'editore ha annunciato l'intenzione di cedere tutte le attività del gruppo, nonostante mesi di trattative smentite dall'azienda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

