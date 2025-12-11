La Stampa proclama lo sciopero contro le trattative tra Gedi e Antenna

La Stampa proclama uno sciopero per giovedì 11 dicembre, in risposta alle trattative tra Gedi e Antenna. L’assemblea dei giornalisti ha deciso di sospendere la pubblicazione del quotidiano e l’aggiornamento del sito, con 86 voti favorevoli. La protesta nasce dalla volontà di contestare la vendita del giornale, controllato dal gruppo Gedi di Exor.

Giovedì 11 dicembre La Stampa non sarà in edicola e il sito non verrà aggiornato. L'assemblea dei giornalisti ha proclamato lo sciopero con 86 voti favorevoli e 25 contrari, contestando la decisione dell'editore di mettere in vendita il quotidiano insieme alle altre testate del gruppo Gedi, controllato da Exor. A inasprire i rapporti con la redazione, che da tempo chiedeva un confronto diretto con l'editore, è stata la conferma ufficiale delle trattative esclusive con il gruppo greco Antenna. I rappresentanti del gruppo editoriale hanno informato il comitato sulle trattative in corso il 10 dicembre, spiegando che la vendita dovrebbe formalizzarsi entro gennaio del 2026.

