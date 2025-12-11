La Stampa niente edicola | Un giorno drammatico Esplode il quotidiano bordate a Elkann

La Stampa non è in edicola oggi, giovedì 11 dicembre, e il sito web non è stato aggiornato nelle ultime 24 ore, segnando un giorno particolarmente critico per il quotidiano. La situazione ha generato numerose polemiche e preoccupazioni tra i lettori e gli addetti ai lavori, mentre emergono tensioni interne e questioni di natura editoriale.

Il quotidiano La Stampa non è in edicola oggi, giovedì 11 dicembre, mentre il sito non è stato aggiornato per tutta la giornata di ieri fino alle 7 di questa mattina. "Una decisione sofferta, presa a termine di una lunga assemblea che conclude una giornata drammatica per la storia della nostra testata", si legge in una nota del comitato . La protesta si deve alla decisione dell'editore, John Elkann, di cedere tutte le attività del gruppo. La redazione, poi, ha fatto sapere che "nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre ha incontrato il presidente del gruppo Gedi Paolo Ceretti, l'amministratore delegato Gabriele Comuzzo, l'amministratore delegato di Gnn Corrado Corradi e il responsabile del personale Alessandro Bianco per il primo confronto ufficiale sul tema. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Stampa, niente edicola: "Un giorno drammatico". Esplode il quotidiano, bordate a Elkann

"Edicola Fratello" la rassegna stampa del 11 dicembre 2025 Vai su X

L’edizione di domani de La Stampa non arriverà in edicola: la scelta arriva dopo l’annuncio di John Elkann sulla volontà di vendere lo storico quotidiano torinese. Anche La Repubblica si prepara a un passaggio di mano: la cessione è prevista entro gennaio 2 - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea permanente a La Stampa, il giornale oggi non è in edicola - Dura presa di posizione dei giornalisti del quotidiano dopo il confronto con l'editore: "Esito sconcertante, sconfortante e umiliante" ... Secondo rainews.it

La Stampa in assemblea permanente, il giornale non sarà in edicola: “una giornata drammatica per la storia della nostra testata” - Articolo21 esprime grande preoccupazione per ciò che sta accadendo alle prestigiose testate Repubblica e la Stampa “Dopo che ... Lo riporta msn.com