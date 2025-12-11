La Stampa e Repubblica Governo convoca vertici Gedi dopo voci su vendita

Il governo ha convocato i vertici di Gedi, edizioni di La Stampa e Repubblica, in seguito alle recenti voci sulla possibile vendita delle testate. Il sottosegretario Alberto Barachini ha riunito i rappresentanti del gruppo e i capi redattori per discutere sulla situazione e fare chiarezza sulla vicenda.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini convoca i vertici di  Gedi  e i Cdr de La Stampa e de la Repubblica in relazione alla vicenda della ventilata cessione delle due testate del gruppo. Lo riporta una nota. Fratoianni: “Quello che sta accadendo a gruppo  Gedi  è sconcertante”. “Certo la crisi dell’editoria, in Italia e non solo, sta dando colpi micidiali al sistema informativo ma tutto ciò non può giustificare quanto sta accadendo ad uno dei gruppi editoriali più importanti del nostro Paese. In pochi anni il gruppi  Gedi  é stato spolpato e smembrato in nome di operazioni finanziarie: e i risultati, per quanto riguarda ad esempio il settore dei giornali locali, sono sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

