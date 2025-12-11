la squadra kanoute resta da valutare bartolomei pronto al rientro

La preparazione dei biancorossi prosegue a Pian di Massiano in vista della trasferta di Campobasso. Kanoute resta da valutare, mentre Bartolomei si avvicina al rientro. La squadra di Giovanni Tedesco lavora intensamente per arrivare al meglio alla sfida, concentrandosi sui propri obiettivi e sulla condizione fisica dei giocatori.

Seduta pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Giovanni Tedesco in vista della trasferta di Campobasso. All’allenamento non ha partecipato Bartolomei che ha svolto un lavoro differenziato. Il centrocampista è alle prese con un fastidio che conta di recuperare per l’appuntamento di sabato. Assente alla seduta pomeridiana anche Kanoute. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni dell’attaccante. Intanto l’allenatore del Perugia sta provando soluzioni alternative a centrocampo e in attacco. In difesa Tedesco ha visto all’opera sulla fascia sinistra, oltre a Tozzuolo, anche Dell’Orco e Giraudo, mentre al centro del pacchetto arretrato dovrebbe esserci spazio ancora per Angella e Riccardi, con Calapai sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net