La Spezia | auto si ribalta ferito il conducente

La Spezia, 11 dicembre 2025 – Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento della sua auto a La Spezia, per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 10 dicembre, in corso Cavour nei pressi di piazza Domenico Brin: l’auto si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco hanno celermente prestato soccorso all'infortunato e si sono adoperati per la messa in sicurezza dell'autovettura coinvolta nel sinistro. Sul posto personale della Polizia Locale del Comune della Spezia e sanitari del 118 La Spezia Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Spezia: auto si ribalta, ferito il conducente

