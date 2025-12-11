La Spal? Un’occasione unica Non possiamo fallire in questa città

Milos Malivojevic si appresta a vivere un momento importante della sua carriera, trasferendosi alla Spal. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un’opportunità unica per il club ferrarese, che punta a rinforzare la rosa e affrontare con determinazione la nuova sfida. Un’occasione da non perdere per Malivojevic e per la squadra.

Prima di arrivare a Ferrara, Milos Malivojevic veniva descritto come un ‘top player’ di Eccellenza, un giocatore che in questa categoria fa la differenza. La continuità magari non è il suo forte, ma effettivamente il trequartista di Scandiano possiede un talento fuori dal comune, in grado di spostare gli equilibri nei momenti decisivi. "Sto cercando di godermi al massimo questa stagione – confessa il 32enne di Scandiano –. Giocare nella Spal è un’opportunità unica, e centrare la promozione un obiettivo che non possiamo mancare. Fallire in questa piazza sarebbe una macchia indelebile sulla nostra carriera: siamo in Eccellenza, ma per me è come giocare in serie A". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net