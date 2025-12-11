La Spal? Un’occasione unica Non possiamo fallire in questa città
Milos Malivojevic si appresta a vivere un momento importante della sua carriera, trasferendosi alla Spal. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un’opportunità unica per il club ferrarese, che punta a rinforzare la rosa e affrontare con determinazione la nuova sfida. Un’occasione da non perdere per Malivojevic e per la squadra.
Prima di arrivare a Ferrara, Milos Malivojevic veniva descritto come un ‘top player’ di Eccellenza, un giocatore che in questa categoria fa la differenza. La continuità magari non è il suo forte, ma effettivamente il trequartista di Scandiano possiede un talento fuori dal comune, in grado di spostare gli equilibri nei momenti decisivi. "Sto cercando di godermi al massimo questa stagione – confessa il 32enne di Scandiano –. Giocare nella Spal è un’opportunità unica, e centrare la promozione un obiettivo che non possiamo mancare. Fallire in questa piazza sarebbe una macchia indelebile sulla nostra carriera: siamo in Eccellenza, ma per me è come giocare in serie A". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Telestense Sport. . SPAL Grande soddisfazione in casa S.Agostino per il pareggio con la Spal, anche se resta il rammarico per l’occasione sprecata da Pierfederici, che avrebbe potuto portare alla rete della vittoria per la squadra di Massimiliano Biagi, costrett - facebook.com Vai su Facebook
"SPAL-TEX SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
SPAL, Baldini: "Possiamo battere la Ternana, dobbiamo lottare per salvarci" - Alla vigilia della sfida contro la Ternana, il tecnico della SPAL, Francesco Baldini, ha parlato della condizione della squadra e dell’importanza del match, sottolineando la crescita caratteriale ... Riporta tuttomercatoweb.com
SPAL, Baldini: "Non possiamo continuare a concedere gol per errori di distrazione" - Francesco Baldini, tecnico della SPAL, ha commentato così la sconfitta contro il Campobasso che complica i piani per una salvezza tranquulla della formazione estense: "Non possiamo continuare a ... Come scrive tuttomercatoweb.com