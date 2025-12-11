La soluzione coreana per la guerra in l’Ucraina | cosa significa e chi la propone

Una soluzione coreana per la crisi ucraina. Nel pacchetto negoziale su cui discutono Stati Uniti e Russia ci sono tre documenti: il piano di pace, le garanzie di sicurezza e la ricostruzione economica. I punti sono in totale sette e tra questi c’è quello di una zona demilitarizzata che dovrebbe essere creata lungo l’intera linea del cessate il fuoco, dal Donetsk alle regioni di Zaporizhzhia e Cherson, e monitorata come quella tra le due Coree. Resta però l’ostacolo principale, quello su cui le posizioni sembrano irremovibili. Ovvero la cessione della parte di Donetsk ancora in mani ucraine, che Vladimir Putin pretende a tutti i costi. 🔗 Leggi su Open.online