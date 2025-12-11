La solidarietà arriva al supermercato con la mostra benefica Diapason

Opere pittoriche, ceramiche, sculture, fotografie: torna l’appuntamento natalizio con l’arte contemporanea e la solidarietà al Conad Stadium di Forlì dove giovedì 11 dicembre alle 16.30 inaugura la mostraDiapason” che, come da tradizione, servirà anche per raccogliere fondi per una iniziativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

