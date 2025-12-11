La SIW torna al Mic Tyson

La Superior Italian Wrestling (SIW) torna a Milano, portando nuovamente l’azione nel territorio lombardo. Dopo il successo dello scorso anno ai Magazzini Generali, l’organizzazione riprende la collaborazione con Mic Tyson – Freestyle Battle, offrendo agli appassionati un evento imperdibile. Un’occasione per rivivere l’emozione del wrestling e della cultura urbana nella città.

La SIW ritorna a Milano. Dopo un anno dallo Show ai Magazzini Generali, la Superior Italian Wrestling torna in Lombardia, per collaborare nuovamente con Mic Tyson – Freestyle Battle. (lo Show 2024) Debutto al Fabrique. La sfida fra rapper esordienti si svolgerà al Fabrique, storico locale milanese, vedrà come giuria Madman, Ernia, Emis Killa e Danno. Host della serata Nitro, Ares Adami, Shekkero e molti altri. Maurizio Merluzzo allo Show. Fra gli atleti annunciati per lo Show: Maurizio Merluzzo, Alex Flash, Adriano, Ivan Sanzio, Moro Brothers, Swan, Picchio, Star Boy, Ema Corsi. Biglietti Online QUI.

