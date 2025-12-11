La sindaca lancia l’operazione ’San Pancrazio sicura’

Il Comune di Russi avvia l’operazione ’San Pancrazio sicura’, un intervento volto a valorizzare gli spazi pubblici della frazione. L’obiettivo è migliorare l’ordine, la sicurezza e l’estetica delle aree condivise, rendendole più accoglienti e vivibili per tutta la comunità.

Il Comune di Russi lancia l’operazioneSan Pancrazio sicura’, un intervento ganico di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituirli alla comunità in condizioni di ordine, sicurezza e bellezza. Il progetto, reso possibile grazie alla firma dell’ccordo di programma con la Regione Emilia-Romagna che lo ha cofinanziato, promuove una cultura della corresponsabilità e della sicurezza condivisa, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e residenti. Negli ultimi anni la comunità di San Pancrazio ha segnalato la necessità di una maggiore cura e presenza negli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

