La sicurezza non è solo ordine pubblico | Capoluongo si racconta
Nel suo intervento, Capoluongo sottolinea che la sicurezza va oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico, rappresentando un elemento fondamentale per il benessere sociale, la fiducia nelle istituzioni e la speranza nel futuro. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di un approccio più ampio e integrato per garantire la sicurezza di tutti.
La sicurezza non è solo ordine pubblico: è benessere sociale, fiducia nello Stato, speranza nel futuro. Con questo spirito Gennaro Capoluongo, uomo delle istituzioni e investigatore di lungo corso, ci conduce dietro le quinte del lavoro quotidiano delle Forze di Polizia. Questo pomeriggio ad Avellino la presentazione dell'opera letteraria dell'esperto di relazioni internazionali della Direzione Centrale della Polizia Criminale e fino al 2024 distaccato presso la Rappresentanza Permanente all'Onu. Presenti il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Prefetto Rossana Riflesso e il Procuratore Domenico Airoma che sottolinea il risveglio delle coscienze civili.
