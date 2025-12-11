La sicurezza non è solo ordine pubblico | Capoluongo si racconta

Nel suo intervento, Capoluongo sottolinea che la sicurezza va oltre il semplice mantenimento dell’ordine pubblico, rappresentando un elemento fondamentale per il benessere sociale, la fiducia nelle istituzioni e la speranza nel futuro. Un’analisi che invita a riflettere sull’importanza di un approccio più ampio e integrato per garantire la sicurezza di tutti.

Questo pomeriggio ad Avellinola presentazione dell'opera letteraria dell'esperto di relazioni internazionali della Direzione Centrale della Polizia Criminale e fino al 2024 distaccato presso la Rappresentanza Permanente all'Onu. Presenti il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Prefetto Rossana Riflesso e il Procuratore Domenico Airom a che sottolinea il risveglio delle coscienze civili.