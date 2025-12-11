La sfida di Conference Vincere e prendere fiducia Stasera l’ostacolo Dinamo Turnover quasi obbligato

Stasera al Franchi si sfidano due squadre con motivazioni diverse, entrambe determinate a ottenere una vittoria fondamentale. La partita, valida per la Conference, rappresenta un momento chiave per consolidare la fiducia e affrontare con slancio il cammino futuro. Turnover quasi obbligato e sfide storiche caratterizzano questa gara importante per entrambe le squadre.

La partita di questa sera al Franchi (ore 18:45) metterà di fronte due squadre che, per motivi diversi, si presentano all’appuntamento con il peso della propria storia e l’urgenza del presente. La Fiorentina, ultima in Serie A e scivolata al 17° posto nella classifica di Conference dopo i due ko con Mainz e Aek, non può più permettersi passi falsi nemmeno in Europa. La Dinamo Kiev, solo sesta in un campionato ucraino segnato da anni di guerra (il Polissya affrontato dai viola in estate ha oggi 4 punti in più) e relegata al 27° posto della graduatoria della "League Phase", arriva con 3 punti in quattro gare nel terzo torneo Uefa, un tecnico del settore giovanile in panchina e l’obbligo di restare il più possibile in corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La sfida di Conference. Vincere e prendere fiducia. Stasera l’ostacolo Dinamo. Turnover (quasi) obbligato

''Una vittoria domani in Conference League ci servirà per affrontare la gara di domenica contro il Verona che per noi è come una finale''. Lo dice il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli alla vigilia della sfida europea contro la Dinamo Kiev. #ANSA ansa.it/sito/n Vai su X

