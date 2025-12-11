La serie tv Pluribus e il paradiso sociale che incarna un inferno da cui fuggire

Che cosa accadrebbe se i sogni di solidarietà e bontà che coltiviamo da decenni si realizzassero tutti in un colpo solo? Ce lo mostra Pluribus, la nuova serie in streaming su Apple T.

PLURIBUS/ La serie fantascientifica che parla del nostro presente - La nuove serie tv "Pluribus", senza troppo clamore, tenta qualcosa di grande: non solo racconta un futuro possibile, ma parla del nostro presente ... Si legge su ilsussidiario.net

Dove è stata girata Pluribus: tutte le location della serie Tv di Vince Gilligan - Dopo il successo di Breaking Bad e Better Call Saul, lo sceneggiatore e regista Vince Gilligan torna con una nuova e attesissima serie: Pluribus. Lo riporta siviaggia.it

C'è ancora una cosa che mi piacerebbe dire a proposito delle nomination dei Golden Globe, e riguarda la presenza di ben tre serie di Apple tv nella categoria dedicata alla "miglior serie tv - dramma": Pluribus, che è ancora in corso; Severance e Slow Horses.

La donna si chiamava Carol, come la protagonista di Pluribus – Rhea Seehorn – e già soffriva di schizofrenia. Quando ha visto una pubblicità della serie su uno smart fridge, ha creduto che si rivolgesse proprio a lei ed è stata colta da un episodio psicotico, ch