La sera con Brunello Cucinelli a Cinecittà e la mattina subito a Cortina

Dopo una serata a Cinecittà con Brunello Cucinelli, tra proiezione e incontri, ci si sposta subito a Cortina. L’occasione unisce cultura, moda e incontri personali, riflettendo lo stile e i valori che caratterizzano il noto imprenditore. Un viaggio tra creatività e tradizione, tra città e montagna, in un ritmo che unisce impegno e convivialità.

Giusto il tempo di salutare Brunello Cucinelli – che da Solomeo ha portato a Cinecittà il suo regno di cashmere e compostezza umanistica per la prima del suo film realizzato da Tornatore con musiche di Piovani, tra fuochi e statue (di Stefano Giannoni), candele, libri, paccheri Da Vittorio e Giorgia Meloni ("Mi chiama spesso e mi fa: come vado? Che devo fare? Io le rispondo che faccio le maglie e la invito ad essere più gentile") - che scappiamo a Cortina. Con mezza Roma nord, tra laziali e romanisti in vacanza, milanesi compresi, ci ritroviamo con Diamara Parodi Delfino alla 15esima edizione del Cortina Fashion Weekend con Matteo Marzotto, Renzo Rosso, Manuela Ravasio, Matteo Zoppas, Giovanni Audifreddi, caffè e passeggiate con Emanuela Bassetti della Marsilio e la sua Lina.

Cinecittà. Il 4 dicembre, il nuovo Teatro 22 ha aperto per la prima volta le sue porte ospitando la première di Brunello, il visionario garbato, il nuovo film del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Una serata carica di emozione, in cui ospiti dal mondo dell

