La scuola tra crisi e resistenza | un patrimonio da proteggere

La scuola italiana si trova in un momento di sfide e trasformazioni, tra crisi strutturali e segnali di resistenza. Mentre si avvicinano nuovi inizi e insediamenti di studenti e famiglie, il ruolo e il valore dell’istituzione scolastica emergono come temi cruciali nel dibattito pubblico e nella riflessione collettiva.

Nel periodo in cui gli istituti si preparano ad accogliere nuove famiglie e nuovi studenti, la scuola italiana torna al centro del dibattito pubblico. Open day, materiali promozionali, linguaggi tecnici e organizzativi sembrano raccontare una realtà sempre più immersa in logiche gestionali: sigle, documenti, procedure e un lessico che guarda al mondo aziendale più che .

Educazione Civica - I valori della Resistenza nella Costituzione Italiana Lezione a sincrona

Lunedì 15 dicembre si tiene l'Annual Lecture della Scuola di Economia e Scienze Politiche, tenuta da Paolo Graziano, docente SPGI di Scienza Politica, sul tema dei neopopulismi e la crisi della democrazia. ? Ore 16:30 in Aula B1, Ca' Borin (via del Santo 2 - facebook.com Vai su Facebook

Far rinascere la scuola dalla crisi delle nascite - Non possiamo pensare che il fenomeno della contrazione demografica che nei prossimi 10 anni ridurrà di più di un milione gli studenti italiani, riguardi solo gli insegnanti. Lo riporta avvenire.it

Raccontare la Resistenza a scuola è sempre più complicato - Marco Meotto insegna a scuola da quasi vent’anni e dice che oggi non si può dare per scontato che i ragazzi e le ragazze sappiano cosa sia stata la Resistenza contro i nazisti e i fascisti negli anni ... Riporta ilpost.it