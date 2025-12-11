La scuola faentina tra eccellenze e futuro | dal trionfo a Storie di Alternanza all’open day
L’Istituto Tecnico Oriani di Faenza si distingue per le sue eccellenze e un futuro promettente, evidenziato dal successo a
È un autunno da incorniciare quello dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, che conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama educativo, dimostrandosi una realtà capace di coniugare alta formazione tecnica, cittadinanza attiva ed esperienze di respiro internazionale. Un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
“Alla conquista del sonno” – Conferenza pubblica Mercoledì 3 dicembre alle ore 18.15 Scuola di Sant'Umiltà (via Bondiolo 38, Faenza) Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina promuove una conferenza dedicata al tema del sonno - facebook.com Vai su Facebook
Convitto Colletta, scuola di eccellenza, Frassinetti: cultura classica indispensabile per il futuro - Il giorno 19 novembre, dalle ore 16:00, si è tenuto, presso la Rotonda del Convitto Nazionale di Avellino, il Convegno Il Convitto Nazionale “P. Riporta corriereirpinia.it
Gruppo FS: nasce la scuola “futuro è sapere” - Dalla leadership del futuro alla security, passando per digital, sostenibilità e customer excellence: il Gruppo FS inaugura una scuola di alta formazione dedicata allo sviluppo delle competenze dei pr ... Si legge su msn.com