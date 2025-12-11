La scuola faentina tra eccellenze e futuro | dal trionfo a Storie di Alternanza all’open day

Ravennatoday.it | 11 dic 2025

L’Istituto Tecnico Oriani di Faenza si distingue per le sue eccellenze e un futuro promettente, evidenziato dal successo a

È un autunno da incorniciare quello dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza, che conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama educativo, dimostrandosi una realtà capace di coniugare alta formazione tecnica, cittadinanza attiva ed esperienze di respiro internazionale. Un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

