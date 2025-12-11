La Scuola di Comics diventa una sala giochi anni ’80 | arriva il Retrogaming Weekend

La Scuola Internazionale di Comics di Padova si trasforma in una sala giochi anni ’80 e ’90 per il Retrogaming Weekend, che si terrà il 13 e 14 dicembre. Un'occasione unica per rivivere l’atmosfera dei videogiochi d’epoca, tra console vintage, arcade e ricordi di un’epoca d’oro del gaming.

