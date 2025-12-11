La scrittura come atto d' amore a Roma il progetto ' Xenia Petali di Poesia' di Elena Rossi

Il progetto 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi celebra la poesia come gesto di amore e solidarietà. Lunedì 16 dicembre, presso lo Spazio David Sassoli a Roma, sarà presentata in anteprima nazionale questa iniziativa letteraria che unisce arte e sentimento, promuovendo la bellezza attraverso le parole.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - La poesia si fa gesto di amore, bellezza e solidarietà. Martedì 16 dicembre, a Roma presso lo Spazio David Sassoli, sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi, edito da Armando Curcio Editore. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, promossa da Donne For Peace ETS e a cura di Armando Curcio Editore; un progetto che ha visto la collaborazione di Human Installations e numerose realtà artistiche, culturali e solidali, insieme a protagonisti di rilievo del mondo della moda, dell'arte e della fotografia.

