La scommessa sulla dignità Welfare e cantieri aperti Ma restano 600 famiglie in lista d’attesa per una casa

Le politiche abitative di Monza si concentrano sulla dignità, con investimenti nel welfare e cantieri aperti per l'edilizia sociale. Tuttavia, persistono sfide, come le oltre 600 famiglie ancora in lista d’attesa per una casa. Questo articolo analizza le misure adottate e le criticità di un percorso volto a garantire un diritto fondamentale.

C'è una parola che torna come un refrain nel racconto delle politiche abitative messe in campo a Monza in questi anni: dignità. "La dignità dell'abitare, e insieme la dignità della persona", ribadisce l'assessora alle Politiche abitative Andreina Fumagalli, indicando la bussola che ha orientato il lavoro della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto. Un approccio che tiene insieme cemento e relazioni, riqualificazione edilizia e welfare di prossimità, interventi strutturali e attenzione quotidiana alle fragilità. La strategia scelta non punta alla costruzione di nuove case - terreno oggi complesso, tra vincoli e risorse limitate - ma alla valorizzazione dell'esistente: ristrutturare, rendere più efficienti ed energeticamente sostenibili gli edifici pubblici, migliorarne il decoro e l'accessibilità, contrastare l'abbandono e recuperare alloggi oggi sfitti.