La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne | c’è la preferita ma qualcosa non torna

Durante la registrazione del 9 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua imminente scelta, prevista tra il 15 e il 16 dicembre. La decisione suscita curiosità e dubbi tra i fan, che si chiedono se il percorso del tronista si concluderà con una scelta definitiva o riservi sorprese inattese.

Nel corso della registrazione del 9 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato di essere pronto a compiere la sua scelta, la quale verrà registrata tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre. La comunicazione di Flavio ha sorpreso un po' tutti, specie perché la registrazione in questione è stata effettuata proprio nel giorno in cui in onda è andata la puntata in cui il tronista ha paventato addirittura la possibilità di abbandonare il trono. I telespettatori, dunque, non possono fare a meno di chiedersi che cosa sia cambiato in un lasso di tempo così breve. A fare un po' di chiarezza sulla questione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha svelato anche alcune indiscrezioni in merito a chi sia la preferita di Flavio, ma non solo.

