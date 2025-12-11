La scaletta di Una Nessuna e Centomila il concerto contro la violenza sulle donne | ospiti e canzoni a Napoli

Il concerto Una Nessuna e Centomila, svoltosi il 25 settembre a Napoli, sarà trasmesso giovedì 11 dicembre su Canale 5 alle ore 21.20. L’evento, volto a sensibilizzare contro la violenza sulle donne, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e l’esecuzione di canzoni dedicate a questa importante causa.

Giovedì 11 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 va in onda il concerto di Una Nessuna e Centomila, l'evento che si è svolto lo scorso 25 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Tra gli ospiti, BigMama, Coez, Annalisa e molti altri. Ecco la scaletta degli artisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

