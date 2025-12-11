La Sangio su tre fronti | emergenza attacco

La Sangiovannese si prepara a una settimana intensa, affrontando tre sfide fondamentali tra campionato, Coppa Italia e mercato. La squadra è concentrata sull'impegno di domenica contro l’Asta Taverne e sulla finale di coppa mercoledì a Firenze contro la Lucchese, in un momento cruciale della stagione.

Ma siamo anche in pieno mercato di riparazione, la squadra in 13 partite fin qui giocate ha palesato problemi soprattutto nel reparto offensivo e non è un caso che il ds Andrea Agatensi e l'allenatore Stefano Calderini (nella foto) siano alla ricerca di un attaccante centrale che possa risolvere questa cronica astinenza da gol.