La Saccisica sotto la lente d' ingrandimento | 82 persone identificate

La Saccisica è al centro di un'intensa attività di controllo da parte dei carabinieri, con 82 persone identificate nel quadro delle operazioni volte a contrastare i reati. L'attenzione si concentra soprattutto sui furti, che stanno creando preoccupazione tra i residenti, e rappresentano una delle priorità delle forze dell'ordine nel territorio padovano.

Continuano i servizi dei carabinieri su tutto il territorio padovano tesi a stroncare ogni forma di reato con grande attenzione al fenomeno dei furti che stanno mettendo in ginocchio la popolazione della provincia. Nella giornata di ieri, 10 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Piove di