La Russia minaccia l’Europa | Truppe in Ucraina? Saranno un obiettivo Rutte Nato | Dovremo difenderci come i nostri nonni
La crescente tensione tra Russia ed Europa si intensifica con minacce di attacchi e dichiarazioni di difesa. Le parole dei leader evidenziano un clima di allerta e preoccupazione, sottolineando la necessità di unire le forze per fronteggiare le sfide emergenti. La situazione rimane critica, con il rischio di escalation in un contesto già segnato dal conflitto in Ucraina.
«Il male è di nuovo in marcia, e noi siamo un obiettivo. Siamo il prossimo obiettivo della Russia, non possiamo lasciarci dividere». Sono le parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel suo discorso a Berlino, ribadendo che «la sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza». Un intervento diretto e senza mezzi termini, in cui Rutte ha ricordato come i conflitti siano tornati a bussare alle porte dell'Europa: «La Russia ha riportato la guerra nel nostro continente. Dobbiamo essere pronti a fare come hanno fatto i nostri padri e nonni. Immaginate missili russi capaci di colpire ogni casa o edificio in qualsiasi Paese europeo.
