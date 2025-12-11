La Russa | Italia ponte con gli Usa Ue si rafforzi e non sia supina – Il video

Il ministro La Russa sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra Italia, UE e Stati Uniti, evidenziando la necessità di creare ponti e favorire intese. In un contesto internazionale in evoluzione, invita l’Europa a non essere passiva e a consolidare la propria posizione, favorendo un dialogo più stretto con gli alleati occidentali.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”, lo dice il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia dello Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

