La Russa | Italia ponte con gli Usa Ue si rafforzi e non sia supina – Il video

Open.online | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro La Russa sottolinea l'importanza di rafforzare i legami tra Italia, UE e Stati Uniti, evidenziando la necessità di creare ponti e favorire intese. In un contesto internazionale in evoluzione, invita l’Europa a non essere passiva e a consolidare la propria posizione, favorendo un dialogo più stretto con gli alleati occidentali.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. C’è bisogno di ponti, di tentativi di trovare intese. Credo che il governo e l’Italia, più di altre nazioni, possano svolgere questo ruolo di attenuazione dei contrasti che potrebbero costituire un danno irreversibile per l’Europa e l’Italia stessa”, lo dice il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia dello Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

russa italia ponte usaLa Russa: “Italia ponte con gli Usa, Ue si rafforzi e non sia supina” - (Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “I rapporti tra UE e Usa devono essere facilitati. Si legge su quotidiano.net

russa italia ponte usaLa Russa: Italia è 'ponte' con gli Usa - "La destra ha sempre detto che l'Europa deve crescere" e "tra Ue e Usa servono ponti, non ... Lo riporta rainews.it