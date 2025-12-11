La Russa | Italia è ' ponte' con gli Usa

In un contesto internazionale complesso, La Russa sottolinea il ruolo fondamentale dell’Italia come ponte tra gli Stati Uniti e l’Europa. Secondo lui, il nostro paese può contribuire a mantenere i rapporti con gli USA e a ridurre i contrasti, prevenendo conseguenze dannose per l’Europa e l’Italia stessa.

13.15 L'Italia "più di altre può svolgere il ruolo di mantenimento dei rapporti con gli Usa e attenuazione dei contrasti che potrebbero essere un danno irreversibile per l'Europa e per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Senato, La Russa,incontrando la Stampa parlamentare per gli auguri natalizi. "La destra ha sempre detto che l'Europa deve crescere" e "tra Ue e Usa servono ponti,non sbarramenti. Il rapporto con gli Usa è cambiato non solo con Trump: da tempo ci sollecitano, giustamente, a maggiore partecipazione a spese Nato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

