La Russa | I rapporti tra Europa e Stati Uniti devono essere facilitati

Il ministro della Difesa, La Russa, sottolinea l'importanza di rafforzare i rapporti tra Europa e Stati Uniti, affermando che è essenziale trovare un terreno comune con Washington. La sua dichiarazione evidenzia la volontà di mantenere una stretta collaborazione, indipendentemente dall'amministrazione americana al potere, considerando gli alleati fondamentali per la sicurezza e gli interessi europei.

Roma - E comunque sia, "con Washington dobbiamo andare d'accordo", non c'è altra strada. Trump o un altro, cambia poco. "Bisogna avere chiaro in mente - dice Ignazio La Russa - che i rapporti tra Europa e Stati Uniti devono essere facilitati, non interrotti. Non si può immaginare una Ue che faccia della competizione cattiva. Occorre trovare intese, riconoscendo gli argomenti americani e facendo riconoscere agli Usa i nostri". E in questo quadro "l'Italia più di altri può svolgere un ruolo di collegamento e di attenuazione dei contrasti, che potrebbero provocare danni irreversibili". A Palazzo Madama la cerimonia dello scaldino, lo scambio di auguri con la stampa parlamentare, è per il presidente del Senato l'occasione buona per un giro d'orizzonte.

