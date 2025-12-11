La ruota pronta a girare Pista di ghiaccio in freezer

L’atmosfera natalizia si fa strada in città: l’albero in piazza XX Settembre è acceso, le luci illuminano le vie e la pista di ghiaccio in freezer si prepara ad accogliere i visitatori. Le festività sono ormai alle porte, portando con sé magia, allegria e l’attesa di momenti speciali da condividere.

Natale è alle porte: l’albero in piazza XX Settembre è acceso, le luci illuminano le vie del centro e in città è già partita la caccia al regalo perfetto. Eppure, il Natale pisano non è ancora a pieno regime. All’appello mancano infatti due delle attrazioni attese per le feste sotto la Torre: pista di ghiaccio e ruota panoramica. Entrambe si stanno facendo attendere da un po’ dato che la loro installazione - secondo il bando comunale - sarebbe dovuta partire già dal 25 novembre. Sul fronte ruota panoramica, però, qualcosa finalmente si muove. Dopo il via libera del 5 dicembre per portare i materiali in piazza Vittorio Emanuele II, sono iniziati i lavori di montaggio della nuova attrazione alta 32 metri, la Maestosa 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ruota pronta a girare. Pista di ghiaccio in freezer

La ruota pronta a girare. Pista di ghiaccio in freezer - Natale è alle porte: l’albero in piazza XX Settembre è acceso, le luci illuminano le vie del centro e in città è già partita la caccia al regalo perfetto. lanazione.it scrive

Natale a Terni, in piazza Europa una ruota panoramica: ci sarà anche la giostra - TERNI La ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio, la giostra dei cavalli, i mercatini, il villaggio di Babbo Natale con bosco nordico, il trenino, gli orsi polari, i personaggi ... Come scrive ilmessaggero.it

Netflix è davvero pronta a mettere le mani su Warner Bros. e su tutto ciò che ruota attorno a HBO, DC e ai grandi franchise del cinema ? La trattativa esclusiva per l'acquisto è partita, ma le incognite sono ancora molte, soprattutto sul destino dei fumetti DC - facebook.com Vai su Facebook