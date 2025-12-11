La Ruota della Fortuna Gerry gongola dopo la gaffe di Samira | M’è scappato il dito medio

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha reagito con allegria a una gaffe di Samira, commentando scherzosamente di aver “scappato il dito medio”. L’atmosfera nello studio è rilassata e giocosa, con Gerry e Samira che condividono momenti di complicità, dimostrando la loro confidenza e il buon umore che caratterizza il programma.

Il clima nello studio de La Ruota della Fortuna è sempre molto sereno. Tra Gerry Scotti e Samira Lui ormai la confidenza è assodata e i due compagni di viaggio si divertono a punzecchiarsi. Nella puntata di giovedì 11 dicembre a mettersi tra loro è stato, a sorpresa, uno yo-yo. Samira Lui e nonno Gerry. Com'è ormai abitudine, l'anteprima de La Ruota della Fortuna è dedicata alle battute e, in generale, all'attirare quanto più pubblico possibile con una certa dose di spontaneità. Dopo aver ballato e ricordato Easy Rider, il padrone di casa non perde tempo nell' introdurre Samira Lui. Lei discende le scale, d'azzurro vestita, ricordando il suo passato sulle due ruote.

