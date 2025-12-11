La Roma di Maurizio Battista

Dal 17 dicembre all'8 febbraio, il Teatro Olimpico ospiterà lo spettacolo di Maurizio Battista,

Sarà al Teatro Olimpico, con il suo nuovo spettacolo “Uno, nessuno, centomila”, dal 17 dicembre all’8 febbraio e prossimamente arriverà sulle piattaforme tv con un film che ha la storia di Roma nel cuore, ben amalgamata alla comicità.Maurizio Battista, romano doc, comico della quotidianità, si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it