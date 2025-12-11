La rivoluzione energetica Un piano da 21 milioni per riscaldare 288 alloggi
La città investe 21 milioni di euro per rivoluzionare il settore energetico, puntando sulla riqualificazione degli alloggi comunali. Con questo piano, si mira a migliorare il comfort abitativo e a promuovere la sostenibilità ambientale, offrendo benefici concreti a centinaia di famiglie e contribuendo alla rigenerazione urbana.
La città scommette sull’energia come leva per rigenerare gli edifici residenziali comunali e migliorare la vita di centinaia di famiglie. È un maxi-progetto da oltre 21 milioni di euro quello che il Comune ha deciso di giocare sul tavolo del Pnrr, puntando a vincere entro aprile il bando che consentirebbe una profonda riqualificazione di ben otto palazzine residenziali comunali. Un intervento già nero su bianco nel Bilancio di previsione 2026, segno di una precisa scelta politica. Il progetto, approvato in giunta come fattibilità tecnica ed economica, riguarda 288 alloggi distribuiti in diverse zone della città - via Vespucci 8, via Marco D’Agrate 42, via Guardini 5, via Meda 59, via Silva 9, via Mazzucotelli 2, via Enrico da Monza 35 e via Salvadori - e coinvolgerà circa 800 inquilini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
