La rivoluzione dei ribosomi è italiana | così una biotech di Trento accelera la medicina mRNA

Una biotech di Trento sta rivoluzionando il campo dell'mRNA, accelerando lo sviluppo di nuove terapie. La ricerca sull'mRNA, fondamentale per la sintesi proteica e nota per i vaccini anti-Covid, apre nuove prospettive per il trattamento di molte malattie, grazie a innovazioni che promettono di migliorare efficacia e precisione delle cure.

Una speranza concreta per curare molte malattie arriva oggi dalla ricerca sull’ mRNA, la molecola che porta le istruzioni necessarie alla produzione delle proteine e che abbiamo imparato a conoscere anche grazie ai vaccini contro il Covid. Al centro di questo progresso scientifico ci sono i ribosomi, piccoli complessi macromolecolari presenti in ogni cellula e responsabili della sintesi proteica. È su di loro che si concentra oggi una parte importante della ricerca internazionale, perché confrontare il funzionamento dei ribosomi di un organo sano con quelli di un organo malato può rivelare le cause intime di molte patologie e indicare nuove strade terapeutiche. 🔗 Leggi su Panorama.it