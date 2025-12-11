La rinnovata dottrina Monroe-Trump applicata all’Honduras

L’Honduras ha recentemente svolto le elezioni, lasciando ancora incerto l’esito finale. La vittoria non è ancora annunciata, ma è chiaro chi ha subito una battuta d’arresto: il partito Libre, guidato dalla presidente. Questa situazione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di influenza internazionale, con un’interpretazione della dottrina Monroe-Trump che si riflette sull’attuale scenario honduregno.

La rinnovata dottrina Monroe-Trump applicata all'Honduras - Il paese è sospeso in un limbo elettorale: la sinistra ha già perso ma chiede di annullare le elezioni, e il testa a testa ora è tra il candidato moderato e quello di destra, sostenuto dal presidente ... Scrive ilfoglio.it

La Nss di Trump è un corollario alla Dottrina Monroe. L’analisi di O’Brein - “Questa National Security Strategy segnala una chiara priorità della resilienza economica, con particolare attenzione alla reindustrializzazione, alla sicurezza e all’indipendenza della catena di appr ... Secondo formiche.net

Debbo alle riflessioni ed analisi di Gabriele Carrer alcune riflessioni sulla "National Security Strategy" che nella notte tra giovedì e venerdì è stata pubblicata dalla Casa Bianca. E' una sorta di "summa theologica" della dottrina MAGA: sovranità nazionale, prot