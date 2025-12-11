la rincorsa dragons trasferta insidiosa

La tredicesima giornata del campionato di serie C si conclude con l'incontro tra Dragons e Don Bosco Livorno. La trasferta dei Dragons si svolge questa sera al Pala Macchia di Livorno, alle ore 21, in una sfida che si presenta come un'occasione importante nel cammino stagionale.

La sfida incrociata Prato-Livorno, iniziata ieri sera con Union Basket-Us Livorno, si chiude oggi con il posticipo della tredicesima giornata del campionato di serie C in cui i Dragons andranno a far visita al Don Bosco Livorno (Pala Macchia, ore 21.15). Trasferta insidiosa per la squadra di coach Edoardo Banchelli, seconda in classifica e reduce dal netto successo casalingo sul fanalino di coda Sei Rose Rosignano. La formazione di coach Giuseppe Di Manno, che ha quattro punti in meno dei pratesi, arriva infatti dalla vittoria di Certaldo, frutto di una partita ben giocata e che ha visto cinque giocatori livornesi andare in doppia cifra. 🔗 Leggi su Lanazione.it