La Repubblica e Meloni la premier loda Kryakou l' editore pronto a rilevare il quotidiano I piani e gli incontri

La Repubblica potrebbe presto passare sotto il controllo dell’editore greco Theo Kyriakou, con la premiére Giorgia Meloni che ha espresso apprezzamento per l’operazione. L’interesse di Kyriakou, noto per i rapporti con figure come Donald Trump e Tony Blair, si inserisce in un contesto di incontri e piani strategici legati al futuro del quotidiano.

Vuole acquistare La Repubblica, è gradito a Giorgia Meloni, conosce Donald Trump e Tony Blair. L'editore greco Theo Kyriakou,.

Meloni ancora esclusa dal vertice dei "big", oggi vede i Volenterosi - Tagliata fuori dalla call dei leader di Parigi, Londra e Berlino con Trump, la leader difende la sua linea di vicinanza a Washington

Meloni: "Cultura woke cerca di dividere Italia e Usa". Trump la loda in un video - In un videomessaggio della premier alla National Italian American Foundation a Washington, Meloni ha affermato che "La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa.

Finito l'incontro con Meloni. Zelensky a Repubblica: "Sono sempre pronto alle elezioni"

"Per le elezioni sono sempre pronto". Così Volodymyr Zelensky a Repubblica in un rapido scambio di battute mentre stava uscendo dall'hotel Parco dei Principi per andare a Palazzo Chigi a incontrare Giorgia Meloni.