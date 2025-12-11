La Repubblica e Meloni la premier loda Kryakou l' editore pronto a rilevare il quotidiano I piani e gli incontri

11 dic 2025

La Repubblica potrebbe presto passare sotto il controllo dell’editore greco Theo Kyriakou, con la premiére Giorgia Meloni che ha espresso apprezzamento per l’operazione. L’interesse di Kyriakou, noto per i rapporti con figure come Donald Trump e Tony Blair, si inserisce in un contesto di incontri e piani strategici legati al futuro del quotidiano.

