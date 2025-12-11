La Repubblica e La Stampa vendute ai greci | l’indiscrezione che scatena la polemica

La possibile vendita di GEDI, controllante di La Repubblica e La Stampa, al gruppo greco Antenna Group, ha suscitato forti reazioni nel mondo giornalistico italiano. Dopo mesi di voci e speculazioni, l’ufficializzazione della trattativa ha acceso un dibattito sulla futura autonomia e sulla proprietà dei principali quotidiani nazionali.

La clamorosa possibilità di un passaggio di proprietà tra il gruppo editoriale Gedi e il gruppo greco Antenna Group ha destato profondo malumore tra i giornalisti delle due testate Ora è davvero ufficiale, dopo mesi di ipotesi e speculazioni, anticipazioni e indiscrezioni, John Elkann vuole vendere GEDI, il gruppo editoriale che controlla i quotidiani la Repubblica e La Stampa, rispettivamente il secondo e il terzo quotidiano più diffusi e venduto in Italia, oltre a Radio Deejay, Radio Capital e l'edizione italiana dell'HuffPost, ad Antenna Group, la società con a capo l'armatore greco Theo Kyriakou, già a capo di un impero mediatico nei Paesi balcanici.

