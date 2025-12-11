La puzza di bruciato il fumo e l' evacuazione | cosa è successo al Lidl a Viterbo

Mattinata movimentata al Lidl di Viterbo, dove giovedì 11 dicembre si è attivata una procedura d'emergenza a causa di fumo e odore di plastica bruciata. L'incidente ha coinvolto il supermercato di via Ippolito Nievo nel quartiere Murialdo, provocando evacuazioni e interventi di emergenza per garantire la sicurezza di clienti e dipendenti.

Mattinata movimentata al supermercato Lidl di via Ippolito Nievo, nel quartiere Murialdo a Viterbo. Poco dopo le 9 di giovedì 11 dicembre è scattata una procedura d'emergenza a causa della presenza di fumo e di un forte odore di plastica bruciata avvertiti nel punto vendita.L'allarme e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Il limite ignoto Reportage da Druzhkivka: intorno all’hotel da cui sono passati tutti i giornalisti c’è solo puzza di bruciato e polvere da sparo - facebook.com Vai su Facebook