La psicologia dello sport lavora sul campo con e per l’atleta

"La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni" ha affermato R. Nadal ex campione di tennis. Sul libro ' Foundations of sport and exercise psychology', due importanti psicologi dello sport americani come Weinbergh e Gould affermano che "a parità di condizione fisica e tecnica l'atleta vincente è colui che ha la preparazione psicologica migliore". Sono alcuni esempi di come, negli ultimi anni, sempre più sportivi e scienziati dello sport abbiano riconosciuto l'importanza del fattore mentale nella pratica sportiva nei diversi livelli come nelle diverse età dei praticanti. In Habilita Sport Medicine, il centro medico di riabilitazione ortopedica e sportiva, è attivo l'ambulatorio di psicologia dello sport, con il Dott.