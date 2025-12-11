La Promessa anticipazioni 12 dicembre | Alonso vuole vendere il Palazzo di Cadice ma Cruz si oppone

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La crisi della tenuta porta il marchese a voler vendere alcuni immobili, ma Cruz si oppone con determinazione alla cessione del palazzo di Cadice. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina restituisce ad Alonso il palazzo di Madrid, ma il marchese rifiuta di venderlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

