la prima estate 2026 ufficializzati wolf alice e nation of language

È sempre più indie e rock il calendario del "La Prima estate", festival che continua ad arricchire il suo programma in vista della quinta edizione in agenda dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno 2026 al parco "Bussola domani" di Lido di Camaiore. Lo dimostrano i due nuovi nomi annunciati dagli organizzatori e considerati tra i più apprezzati della scena internazionale. Si tratta dei Wolf Alice e dei Nation of Language, attesi sul palco il 27 giugno nella serata che culminerà con il concerto dei Gorillaz. Nati nel 2010 a Londra, i Wolf Alice hanno scelto di chiamarsi come il decimo racconto della raccolta "La camera di sangue" di Angela Carter e sono considerati una band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

