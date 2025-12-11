La povertà non ha passaporto un centinaio in presidio per i quattro migranti morti in Fvg

Un centinaio di persone si è radunato a Trieste per il presidio “Umanità negata”, in ricordo dei quattro migranti deceduti durante l’emergenza freddo in Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa ha voluto sottolineare la drammatica realtà della povertà e dell’emarginazione che colpisce i migranti senza passaporto, esprimendo solidarietà e richiesta di attenzione.

