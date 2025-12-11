La posta del numero 1644

L'articolo del País sulla noia, pubblicato in Internazionale 1643, affronta una sfida sociale cruciale: come affrontare il fenomeno della noia nella società moderna. In questo contesto, l'autore analizza le implicazioni di un continuo tentativo di eliminare il tedio, evidenziando rischi e riflessioni su come questa condizione influenzi il nostro modo di vivere e pensare.

