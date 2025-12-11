La politica che esce dal palazzo | così riaccendiamo i riflettori sulle periferie d' Italia

In questo episodio del podcast Giovani Periferie, i parlamentari Alessandro Battilocchio e Andrea De Maria della Commissione Periferie approfondiscono le sfide e le opportunità delle aree periferiche italiane, portando l'attenzione sulla politica che si impegna direttamente sul territorio per rispondere alle fragilità e promuovere uno sviluppo più equo e sostenibile.

I parlamentari della Commissione Perriferie Alessandro Battilocchio e Andrea De Maria ospiti dell'ultimo episodio del nostro podcast Giovani Periferie: "Ascoltiamo le fragilità del Paese per aiutare a risolverle". . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La politica che esce dal "palazzo": così riaccendiamo i riflettori sulle periferie d'Italia

Ospedali allo sfascio, pazienti dimenticati e una denuncia che la politica continua a ignorare. L’Irpinia finisce sotto i riflettori di “Fuori dal Coro” e, ancora una volta, non ne esce affatto bene - facebook.com Vai su Facebook