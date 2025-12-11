La Polfer in stazione a Sondrio un sì arriva dalla capitale | Sarà permanente

La decisione di rendere permanente il presidio della Polizia Ferroviaria alla stazione di Sondrio rappresenta un passo importante per la sicurezza locale. L'annuncio, proveniente dalla capitale, conferma l'impegno delle autorità nel rafforzare la presenza delle forze dell'ordine in questa area strategica. La misura mira a garantire maggiore tutela e tranquillità per i pendolari e la comunità.

Sondrio, 11 dicembre 2025 – Il presidio della Polfer alla stazione di Sondrio diventerà permanente. La Camera dei Deputati, infatti, ha accolto ieri mattina, nell’ambito della discussione sul decreto legge economia, l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Vinicio Peluffo, primo firmatario, e dalla collega Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd Lombardia, con cui si impegna il Governo a garantire il mantenimento stabile, permanente e non temporaneo del presidio di Polizia Ferroviaria (Polfer) presso la stazione di Sondrio. Un atto parlamentare costruito in accordo con la segreteria provinciale del Partito democratico di Sondrio, che da anni sollecita una soluzione definitiva e strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it