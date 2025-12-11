La pizzeria era stata appena inaugurata danneggiata da una bomba carta

Una nuova pizzeria ha aperto i battenti ieri sera a San Pietro a Patierno, Napoli. Tuttavia, la notte ha portato un episodio inquietante: un’esplosione di una bomba carta ha provocato danni ai locali appena inaugurati. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto 0La pizzeria era stata appena inaugurata ieri sera. Stanotte l’esplosione di una bomba carta ha danneggiato i locali della struttura nella zona di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli. Nessuno è rimasto ferito. Danneggiati l’ingresso della pizzeria e gli arredi interni. Sul fatto indaga la Polizia. La proprietaria ha riferito di non aver subito minacce o richieste estorsive. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime “ la più ferma condanna per l’esplosione di un ordigno avvenuta nella tarda serata di ieri ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere di Secondigliano che ha provocato danni all’ingresso del locale ed agli arredi interni “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La pizzeria era stata appena inaugurata, danneggiata da una bomba carta

